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Kelly Kettle Small "Trekker" Kettle (0.6 ltr) Aluminium


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Описание товара
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«Мини» версия Келли из алюминия. Сумка для переноски в комплекте. Легкий, компактный и супер-быстрый. Кипит 0,6 л (примерно 2 кружки) воды в течение нескольких минут. Алюминиевый чайник + модернизированная стальная пожарная база в стандартной комплектации.

Работает во ВСЕХ погодных условиях. Просто пополняйте и снова кипите на том же огне, если требуется больше воды.

Высокоэффективное снаряжение для кемпинга, которое подходит для треккеров, путешественников, каякеров, туристов, байкеров и всех любителей активного отдыха, которым необходимо держать свой пакет легким. Также подходит для автомобильного кемпинга и комплекта для выживания в дикой местности или комплекта для стихийных бедствий. Этот легкий чайник аккуратно помещается в рюкзак или рюкзак.

Поскольку нет необходимости перевозить топливо, эти чайники будут держать ваш пакет легким и экономить ваши деньги в то же время - никогда не беспокойтесь о том, что топливо закончится снова! Используя любое природное твердое топливо (палки, сосновые шишки, сухой верблюжий навоз! И т. Д.), Этот чайник будет работать превосходно, даже при сильном ветре / шторме, и в течение нескольких минут закипит 2 кружки воды.

Если требуется больше горячей воды (этот чайник легко вскипятит воду для группы из 4-6 человек), просто снова наполните чайник, поставьте его обратно на место для огня и снова заправьте дымоход. Чайник снова закипит в течение нескольких минут, когда вода будет использоваться для приготовления более горячих напитков, кипячения в мешке, купания, мытья посуды и т. Д.

Огненная основа и сумка для переноски на шнурке входят в стандартную комплектацию каждого чайника

Диаметр 14 см / 5,5 дюймов
Вес предмета 0,54 кг / 1,2 фунта
Емкость продукта 0.6Ltrs / 21.1oz (Великобритания)
Высота чайника 27см / 10,6 дюйма (в упаковке)


Размер товара в упаковке или размер торговой упаковки составляет 150 x 300 x 150 mm.

Tehokas kätevä keitin, jonka polttoaineet ovat käden ulottuvilla. Parhaimmillaan vedenkeitossa.

Material
Aluminum

Вес
0.54 kg (с торговой упаковкой 0.60 kg)

Объем
500 Мл

Гарантийный срок
12 мес.

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