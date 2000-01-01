Kelly Kettle Small "Trekker" Kettle (0.6 ltr) Aluminium

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Высокоэффективное снаряжение для кемпинга, которое подходит для треккеров, путешественников, каякеров, туристов, байкеров и всех любителей активного отдыха, которым необходимо держать свой пакет легким. Также подходит для автомобильного кемпинга и комплекта для выживания в дикой местности или комплекта для стихийных бедствий. Этот легкий чайник аккуратно помещается в рюкзак или рюкзак.
Поскольку нет необходимости перевозить топливо, эти чайники будут держать ваш пакет легким и экономить ваши деньги в то же время - никогда не беспокойтесь о том, что топливо закончится снова! Используя любое природное твердое топливо (палки, сосновые шишки, сухой верблюжий навоз! И т. Д.), Этот чайник будет работать превосходно, даже при сильном ветре / шторме, и в течение нескольких минут закипит 2 кружки воды.
Если требуется больше горячей воды (этот чайник легко вскипятит воду для группы из 4-6 человек), просто снова наполните чайник, поставьте его обратно на место для огня и снова заправьте дымоход. Чайник снова закипит в течение нескольких минут, когда вода будет использоваться для приготовления более горячих напитков, кипячения в мешке, купания, мытья посуды и т. Д.
Огненная основа и сумка для переноски на шнурке входят в стандартную комплектацию каждого чайника
|Диаметр
|14 см / 5,5 дюймов
|Вес предмета
|0,54 кг / 1,2 фунта
|Емкость продукта
|0.6Ltrs / 21.1oz (Великобритания)
|Высота чайника
|27см / 10,6 дюйма (в упаковке)